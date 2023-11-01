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        Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:30
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        Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
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        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

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