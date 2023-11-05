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        Adıyaman'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 21:31 Güncelleme: 05.11.2023 - 21:35
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        Adıyaman'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
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        Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 02 AAU 161 plakalı otomobille 44 LN 823 plakalı kamyonet, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Pirin Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada sürücüler yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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