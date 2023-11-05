Adıyaman'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 02 AAU 161 plakalı otomobille 44 LN 823 plakalı kamyonet, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Pirin Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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