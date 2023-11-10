Adıyaman'da öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri harçlıklarını Filistin'de saldırılara maruz kalan vatandaşlara gönderilmek üzere İHH Filistin destek hesabına yatırdı.

Harmanlı İlk ve Ortaokulu Müdürü Serdar Vuruşkan, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına zulüm yaptığını söyledi.

Öğrencilere bu anlamlı çalışmaları için teşekkür eden Vuruşkan, "Harmanlı İlk ve Ortaokulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri ve danışman öğretmeni Asuman Aslan koordinesinde Filistinli kardeşlerimize destek kampanyası düzenledik. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz bu konuda samimi bir duyarlılık gösterdi, hatta evde eğitim alan sma hastası ikinci sınıf öğrencimiz İkra Nur Alsat da bu yardıma katılmak için kumbarasındaki paraları okula getirdi. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Bu kampanyada bize destek veren herkese teşekkürler. Yardım kampanyasında toplanan 12 bin 100 lira İHH'in Filistin'e yardım hesabına yatırılmıştır." dedi.