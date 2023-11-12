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        Osmaniye'de kaçırdığı cenaze nakil aracıyla Adıyaman'da yakalanan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de kaçırdığı cenaze nakil aracıyla Adıyaman'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:03
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        Osmaniye'de kaçırdığı cenaze nakil aracıyla Adıyaman'da yakalanan zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de kaçırdığı cenaze nakil aracıyla Adıyaman'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Osmaniye'de 10 Kasım'da özel firmaya ait 06 YA 6583 plakalı cenaze nakil aracını kaçıran, jandarma ekiplerince Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde yakalanan M.C.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Vefat eden annesinin Osmaniye'de defnedilmesini istemeyen M.C.K, cenazenin bulunduğu özel firmaya ait 06 YA 6583 plakalı nakil aracını kaçırarak kayıplara karışmış, jandarma ekipleri aracı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde durdurup zanlıyı gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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