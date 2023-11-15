Gölbaşı'nda sis etkili oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Gölbaşı – Malatya, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu ve ilçe merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Güvenlik güçleri, kavşak ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.