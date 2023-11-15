Gölbaşı'nda sis etkili oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Gölbaşı – Malatya, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu ve ilçe merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.
Güvenlik güçleri, kavşak ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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