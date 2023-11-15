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        Gölbaşı'nda sis etkili oldu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:15 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:15
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        Gölbaşı'nda sis etkili oldu
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

        Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Gölbaşı – Malatya, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu ve ilçe merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

        Güvenlik güçleri, kavşak ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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