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        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:58
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        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Bekir Bakır (72) idaresindeki 02 AV 339 plakalı traktör, Kızılin Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbarla Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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