Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bekir Bakır (72) idaresindeki 02 AV 339 plakalı traktör, Kızılin Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbarla Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

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