Adıyaman'da köpeğe çarpan otomobil alev aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 BN 011 plakalı otomobil, Besni-Gölbaşı yol ayrımı yakınlarında aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Ardından araç alev aldı.

Çevredeki sürücülerin yardımıyla söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.