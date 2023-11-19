Adıyaman'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu açıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sağanağın etkisiyle yaşanan heyelanda kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Dün etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Askerhan ile Mutlu köylerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana gelmesinin ardından bölgede çalışma başlatıldı.

Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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