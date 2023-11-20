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        Adıyaman'da kaçak kazılarda 1900 yıllık oda mezarı bulundu

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1900 yıllık oda mezarı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:23
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        Adıyaman'da kaçak kazılarda 1900 yıllık oda mezarı bulundu
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        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1900 yıllık oda mezarı buldu.

        Müze Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Tepeönü Köyü kırsalında yaptıkları çalışmada, Roma dönemine ait, 1900 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezarı tespit edildi.

        Alanda tescil çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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