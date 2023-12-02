Adıyaman'da silahla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silahla yaralanan kız, hastanede hayatını kaybetti.

Ortaca köyünde, iddiaya göre S.D. (13) evde yalnızken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Başından ağır yaralanan S.D, 112 Sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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