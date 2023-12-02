Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da silahla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silahla yaralanan kız, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da silahla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silahla yaralanan kız, hastanede hayatını kaybetti.

        Ortaca köyünde, iddiaya göre S.D. (13) evde yalnızken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

        Başından ağır yaralanan S.D, 112 Sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        52 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        52 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Bakan Göktaş'ın koruma polisi şehit Musa Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
        Bakan Göktaş'ın koruma polisi şehit Musa Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
        Adıyaman'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Adıyaman'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Adıyaman'da okul çağındaki çocuklara işitme taraması yapılıyor
        Adıyaman'da okul çağındaki çocuklara işitme taraması yapılıyor