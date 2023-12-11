Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

Adıyaman'ın Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ekiplerin sahada, vatandaşlara uyarı ve bilgilendirme yaptığı belirtildi.

Açıklamanın şu ifadelere yer verildi:

"Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan bir kazazede genellikle baş ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusma, karın ağrısı, kişilik değişikliği, denge bozukluğu, bilişsel işlevlerde azalma, unutkanlık ve sersemlik hissi görülmektedir. Vatandaşlarımız ailelerinde veya kendilerinde bu belirtileri gördüğü an bir doktora başvurmalıdırlar. Tüm bunlara ek olarak kurumumuz bünyesindeki personellerimiz kışın sık görülen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımıza bilgilendirme yapmış, zehirlenmelere karşı alınacak önlemler ve yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunmuştur."