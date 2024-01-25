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        Adıyaman'da çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:55
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        Adıyaman'da çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı.

        Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin yer alması üzerine soruşturma başlattı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan M.Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, "kendisini bedenen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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