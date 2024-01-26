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        Besni Devlet Hastanesi'ne USG cihazı desteği

        Japonya Uluslararası işbirliği Ajansı Türkiye Ofisi Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek USG (ultrasonografi) cihazı bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:57
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        Besni Devlet Hastanesi'ne USG cihazı desteği
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        Japonya Uluslararası işbirliği Ajansı Türkiye Ofisi Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek USG (ultrasonografi) cihazı bağışında bulundu.

        Japon heyet hastaneyi de gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Heyet radyoloji birimine başvuran hastaların istifadesine sunulmak üzere USG (ultrasonografi) cihazı bağışında bulundu.

        Başhekim Yardımcısı Ayşenur Gezer Buğrul, destekleri için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansına teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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