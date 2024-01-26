Besni Devlet Hastanesi'ne USG cihazı desteği

Japonya Uluslararası işbirliği Ajansı Türkiye Ofisi Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek USG (ultrasonografi) cihazı bağışında bulundu.

Japon heyet hastaneyi de gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Heyet radyoloji birimine başvuran hastaların istifadesine sunulmak üzere USG (ultrasonografi) cihazı bağışında bulundu.

Başhekim Yardımcısı Ayşenur Gezer Buğrul, destekleri için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansına teşekkür etti.

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