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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:53
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı adreslerde hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

        Ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında eşkalini belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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