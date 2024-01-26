Adıyaman'da depremzede çocuklara sinema etkinliği

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenledi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal ekipleri, konteyner kentteki çocuklarla bir araya gelerek burada sinema ile çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinlikte çocuklarla tek tek ilgilenen ekipler, çocukların görsel algılarını, düşünme yeteneklerini ve kelime haznelerini arttırcak etkinlikler gerçekleştirdi.