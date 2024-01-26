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        Adıyaman'da depremzede çocuklara sinema etkinliği

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:55
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        Adıyaman'da depremzede çocuklara sinema etkinliği
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenledi.

        Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal ekipleri, konteyner kentteki çocuklarla bir araya gelerek burada sinema ile çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Etkinlikte çocuklarla tek tek ilgilenen ekipler, çocukların görsel algılarını, düşünme yeteneklerini ve kelime haznelerini arttırcak etkinlikler gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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