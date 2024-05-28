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        Güney Koreli yardım Derneği'nden Adıyaman İHH'ya ziyaret

        Güney Kore Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Good Neighbors ekibi İnsan Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Adıyaman Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:56
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        Güney Koreli yardım Derneği'nden Adıyaman İHH'ya ziyaret
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        Güney Kore Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Good Neighbors ekibi İnsan Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Adıyaman Şubesi'ni ziyaret etti.

        Derneğin Turgut Reis Mahallesi'ndeki şubesine gelen heyet, burada şube başkanı Mücahit Tekin ile bir süre görüştü.

        Tekin, Kahramanmaraş merkezli 2023'teki depremlerde kente birçok gıda, temizlik ve yardım kolileri getiren ekibe teşekkür etti.

        Tekin, depremler sonrası kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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