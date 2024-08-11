Adıyaman'da kalp krizi sonucu ölen askeri personel için tören düzenlendi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Ersan Tatar'ın cenazesi toprağa verildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Ersan Tatar'ın cenazesi toprağa verildi.
İlçedeki evinde dün kalp krizi geçiren Tatar için Gölbaşı Belediyesi Yarbaşı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Gölbaşı Belediyesi Yarbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Tatar'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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