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        Adıyaman'da kalp krizi sonucu ölen askeri personel için tören düzenlendi

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Ersan Tatar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:16 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:16
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        Adıyaman'da kalp krizi sonucu ölen askeri personel için tören düzenlendi
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Ersan Tatar'ın cenazesi toprağa verildi.

        İlçedeki evinde dün kalp krizi geçiren Tatar için Gölbaşı Belediyesi Yarbaşı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Gölbaşı Belediyesi Yarbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Tatar'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

        Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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