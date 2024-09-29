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        Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:30 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:34
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        Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
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        Adıyaman’ın Besni ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        A.G. idaresindeki 02 ACE 768 plakalı traktör, ilçeye bağlı Oyratlı köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada sürücü ile traktörde bulunan 6 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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