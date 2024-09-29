Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki 02 ACE 768 plakalı traktör, ilçeye bağlı Oyratlı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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