Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, PKK'ya üye oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
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