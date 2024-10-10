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        Adıyaman'da Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da, afetzede kadınların ekonomik kalkınmalarına destek için kurulan Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:56
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        Adıyaman'da Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı açıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da, afetzede kadınların ekonomik kalkınmalarına destek için kurulan Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı açıldı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Chicago merkezli Zakat Foundation of America (ZFA) işbirliğinde hayata geçirilen Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı 150kadına iş imkanı sunacak.

        Proje kapsamında kadınlar, kente özgü el sanatları, yiyecekler ve kurutulmuş ürünler üretip satma imkanı bulacak. Petrol Mahallesi'nde inşa edilen 18 metrekare alandaki çarşı, 20 atölye, psikoterapi merkezi, çocuk bakım ünitesi ve ibadet odasından oluşuyor.

        Vali Osman Varol açılışta yaptığı konuşmada, Zakat Foundation of America'ya teşekkür etti.

        Projenin kadınlara ekonomik olarak katkı sunacağını belirten Varol, şöyle konuştu:

        "Bu projeyle, kadınlara sanatlarıyla geçim sağlamaları için bir platform sunularak, onların güçlenmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu. ZFA ve Eliyaman Kadın Kooperatifi, bu işbirliği sayesinde depremden etkilenen insanların hayatlarını kalıcı bir şekilde değiştirmeyi ve becerilerini kazanca dönüştürmeyi hedefliyor."

        ZFA'nın depremden etkilenen şehirlere desteklerinin süreceğini aktaran Varol, "El sanatları pazarı halka açık olacak ve kadınlara gelir ve istikrar sağlayacak. ZFA'nın depremden etkilenen şehirlerdeki projeleri önümüzdeki aylarda artarak devam edecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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