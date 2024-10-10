Adıyaman'da Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da, afetzede kadınların ekonomik kalkınmalarına destek için kurulan Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı açıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Chicago merkezli Zakat Foundation of America (ZFA) işbirliğinde hayata geçirilen Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı 150kadına iş imkanı sunacak.

Proje kapsamında kadınlar, kente özgü el sanatları, yiyecekler ve kurutulmuş ürünler üretip satma imkanı bulacak. Petrol Mahallesi'nde inşa edilen 18 metrekare alandaki çarşı, 20 atölye, psikoterapi merkezi, çocuk bakım ünitesi ve ibadet odasından oluşuyor.

Vali Osman Varol açılışta yaptığı konuşmada, Zakat Foundation of America'ya teşekkür etti.

Projenin kadınlara ekonomik olarak katkı sunacağını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bu projeyle, kadınlara sanatlarıyla geçim sağlamaları için bir platform sunularak, onların güçlenmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu. ZFA ve Eliyaman Kadın Kooperatifi, bu işbirliği sayesinde depremden etkilenen insanların hayatlarını kalıcı bir şekilde değiştirmeyi ve becerilerini kazanca dönüştürmeyi hedefliyor."