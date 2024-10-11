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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:43
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 399 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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