Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 399 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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