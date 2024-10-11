Adıyaman'da beton mikserinin çarptığı otomobildeki kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobildeki kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobildeki kişi yaralandı.
M.A idaresindeki 18 LC 146 plakalı beton mikseri, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde B.Y. yönetimindeki 27 AHV 514 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobildeki E.Y. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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