Adıyaman'da "Amatör Spor Haftası" kutlandı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek ise ilçedeki sporcuların çeşitli branşlarda Türkiye birinciliklerinin bulunduğunu, sporda farkındalık oluşturarak düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik etmek istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.