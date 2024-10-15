Adıyaman'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Veysel D. idaresindeki 02 EN 723 plakalı traktör, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Yukarı Çöplü köyü yakınlarında Mehmet Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Traktör, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.
Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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