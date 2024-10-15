Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.T. yönetimindeki 63 YF 618 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayrımı civarında A.Ş. idaresindeki 10 BBU 88 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 4 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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