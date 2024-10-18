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        Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:38
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        Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

        Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yukarı Nasırlı köyünde ihbar üzerine yaptıkları incelemede Roma dönemine ait eser bulduklarını anlattı.

        Alkan, şöyle konuştu:

        "İncelemelerimiz sonunda yerleşim alanı, oda mezar ve mezar üzerinde kadın kabartması tespit ettik. Kadın kabartması yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde 1700 yıl önceye tarihlenmektedir. Doğu ve batı kısımlarında yerleşim alanları belirledik. Alanı Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne tescillenmesi için sunacağız."

        Köylülerden Erdal Yılmaz ise oda mezar ile kadın kabartmasının uzun süredir var olduğunu, durumu müze müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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