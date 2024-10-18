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        Adıyaman'da gençlik merkezi binasına giren peçeli baykuş doğaya bırakıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gençlik merkezi binasına giren peçeli baykuş, doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:58
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        Adıyaman'da gençlik merkezi binasına giren peçeli baykuş doğaya bırakıldı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gençlik merkezi binasına giren peçeli baykuş, doğaya salındı.

        Yeni Mahallede bulunan Kahta Gençlik Merkezinde spor yapan gençler erkek soyunma odasında açık olan penceresinden giren bir kuşu fark etti.

        Personel tarafından yakalanan ve peçeli baykuşa görevliler tarafından yiyecek ve su verildi.

        Baykuş daha sonra doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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