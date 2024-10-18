Adıyaman'da gençlik merkezi binasına giren peçeli baykuş doğaya bırakıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gençlik merkezi binasına giren peçeli baykuş, doğaya salındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gençlik merkezi binasına giren peçeli baykuş, doğaya salındı.
Yeni Mahallede bulunan Kahta Gençlik Merkezinde spor yapan gençler erkek soyunma odasında açık olan penceresinden giren bir kuşu fark etti.
Personel tarafından yakalanan ve peçeli baykuşa görevliler tarafından yiyecek ve su verildi.
Baykuş daha sonra doğaya salındı.
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