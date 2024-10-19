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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:41
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        M.P. idaresindeki 02 KA 355 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücüyle otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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