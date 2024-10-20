Adıyaman'da oto müzik sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Gözaltına alınan A.Ü. ile A.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibi, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

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