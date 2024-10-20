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        Adıyaman'da oto müzik sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilin müzik sistemi içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçilirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:13
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        Adıyaman'da oto müzik sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilin müzik sistemi içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçilirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibi, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki oto müzik sistemi içerisine gizlenmiş şekilde 18,85 sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.Ü. ile A.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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