Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 44 AFY 092 plakalı hafif ticari araç, Karaburun köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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