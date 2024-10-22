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        Gölbaşı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:48
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        Gölbaşı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
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        Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Kaymakamlığı ve Orman İletme Şefliği koordinesinde Çatalağaç Köyündeki "Cumhuriyet Ormanı"nda fidan dikimi yapıldı.

        Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Adil Kahya, ilçe protokolü ve Çatalağaç Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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