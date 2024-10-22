Gölbaşı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Adil Kahya, ilçe protokolü ve Çatalağaç Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

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