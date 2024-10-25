Adıyaman'da öğrencilerden 101. yıl koreografisi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "koreografi" çalışması yaptı.

Cumhuriyet İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerin koordinasyonunda okul bahçesinde ay yıldız oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Adil Kahya, her sene coşkuyla kutladıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu sene 101. yıl olması dolayısıyla daha geniş kapsamlı kutladıklarını belirterek, koreografide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.