Adıyaman'da kalıcı konutlara yerleşen afetzedeler hayatlarına devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremzedeler kalıcı konutlarına yerleşerek yarım kalan hayatlarına devam ediyor.

Emlak Konut ve TOKİ işbirliğiyle kentte merkezinde iki bölgede inşa edilen yaklaşık 20 bin konut için çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Yapımının tamamlanmasıyla kurada belirlenen hak sahipleri anahtarlarını alarak, güvenli bir şekilde yeni evlerinde oturmanın rahatlığını yaşıyor.

Depremler nedeniyle evlerini kaybeden aileler, hükümetin hızlıca hayata geçirdiği konut projeleri sayesinde kısa sürede güvenli konutlara kavuştu.

İndere bölgesinde yapılan bu modern konutlar, deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildi ve ailelere yeni bir yaşam alanı sağladı.

Afetzedelerden Mehmet Çetin, gazetecilere, yeni yaşam alanındaki duyduğu memnuniyeti anlattı.

Depremlerden kısa bir süre sonra evlerinin inşa edilerek kendilerine teslim edildiğini aktaran Çetin, "Biz bu evlerden çok memnunuz ve kendimizi çok güvende hissediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok iş yerimize gittiğimizde aklımız ailemizde kalmıyor. Evlerimiz hızlı ve kısa bir sürede bizlere teslim edildi Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Onların hakkı ödenmez." dedi.