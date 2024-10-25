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        Adıyaman'da kalıcı konutlara yerleşen afetzedeler hayatlarına devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremzedeler kalıcı konutlarına yerleşerek yarım kalan hayatlarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:49
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        Adıyaman'da kalıcı konutlara yerleşen afetzedeler hayatlarına devam ediyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremzedeler kalıcı konutlarına yerleşerek yarım kalan hayatlarına devam ediyor.

        Emlak Konut ve TOKİ işbirliğiyle kentte merkezinde iki bölgede inşa edilen yaklaşık 20 bin konut için çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

        Yapımının tamamlanmasıyla kurada belirlenen hak sahipleri anahtarlarını alarak, güvenli bir şekilde yeni evlerinde oturmanın rahatlığını yaşıyor.

        Depremler nedeniyle evlerini kaybeden aileler, hükümetin hızlıca hayata geçirdiği konut projeleri sayesinde kısa sürede güvenli konutlara kavuştu.

        İndere bölgesinde yapılan bu modern konutlar, deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildi ve ailelere yeni bir yaşam alanı sağladı.

        Afetzedelerden Mehmet Çetin, gazetecilere, yeni yaşam alanındaki duyduğu memnuniyeti anlattı.

        Depremlerden kısa bir süre sonra evlerinin inşa edilerek kendilerine teslim edildiğini aktaran Çetin, "Biz bu evlerden çok memnunuz ve kendimizi çok güvende hissediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok iş yerimize gittiğimizde aklımız ailemizde kalmıyor. Evlerimiz hızlı ve kısa bir sürede bizlere teslim edildi Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Onların hakkı ödenmez." dedi.

        Afetzede Mustafa Karakuş ise yeni evini beğendiğini başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

        Gülşen Çakır da kısa süre de evlerinin teslim edildiğini evlerin konforlu ve sağlam olduğunu ayrıca yaşanan artçı depremleri hissetmediklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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