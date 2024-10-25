Adıyaman'da çiftçilere 14 ton tohum desteği sağlandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde üreticilere 14 ton fiğ tohumu dağıtıldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde üreticilere 14 ton fiğ tohumu dağıtıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki hayvanların kaliteli kaba yemlerle beslenmelerini sağlayarak et, süt üretim miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle hazırlanarak İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "Hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvancılığa teşvik projesi" tohum dağıtımları sürüyor.
Bu kapsamda ilçede düzenlenen törende 220 üreticiye 14 ton fiğ tohumu dağıtıldı.
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