Nemrut Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın etekleri, sonbahar renklerine büründü.

"Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nı ziyarete gelenler, yol güzergahında bulunan Kahta Kalesi, Selçuklu Köprüsü ve Arsemia Ören Yeri'ni geziyor, doğa yürüyüşü yapıyor.