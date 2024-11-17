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        Adıyaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:49
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        Adıyaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        M.A. (43) idaresindeki 34 EG 1674 plakalı hafif ticari araç, Kahta- Adıyaman kara yolu ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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