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        Adıyaman'da klima çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:44
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        Adıyaman'da klima çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, konteyner kentlerde klima çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin N.K. olduğunu belirledi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi çaldığı klimalarla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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