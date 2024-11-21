Adıyaman'da klima çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, konteyner kentlerde klima çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin N.K. olduğunu belirledi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi çaldığı klimalarla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, tutuklandı.
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