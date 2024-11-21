Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde İHH ilçe temsilciliği tarafından İsrail'in saldırıları altındaki Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman’ın Besni ilçesinde İHH ilçe temsilciliği tarafından İsrail’in saldırıları altındaki Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Besni Millet Bahçesinde düzenlenen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi. Kermese ilişkin açıklamada bulunan İHH Besni İlçe Temsilcisi Ramazan Yaldız, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak istediklerini belirtti.

        Hava şartlarına rağmen kermese vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Yaldız, kermesin 23 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edeceğini söyledi.

        Yaldız, kermesten elde edilecek gelirin Filistin halkına ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da klima çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da klima çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da depremlerde az hasar gören 294 camideki onarım tamamlandı
        Adıyaman'da depremlerde az hasar gören 294 camideki onarım tamamlandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayat...
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayat...