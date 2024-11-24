Adıyaman'da kalp krizi geçiren uzman çavuş vefat etti
Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Musa Dağ, hastanede yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Musa Dağ, hastanede yaşamını yitirdi.
Sincik İlçe Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Musa Dağ (29), ilçedeki evinde kalp krizi geçirdi.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağ, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende Dağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.
Törenin arından Dağ'ın naaşı memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine uğurlandı.
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