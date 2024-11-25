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        Çelikhan'a mevsimin ilk karı düştü

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine mevsiminin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:35
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        Çelikhan'a mevsimin ilk karı düştü
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine mevsiminin ilk karı düştü.

        İlçe merkezinde yağan sağanak, yerini kara bıraktı.

        Dün gece başlayan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

        İlçede yolların ulaşıma kapanmaması için kaymakamlığa bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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