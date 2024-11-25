Çelikhan'a mevsimin ilk karı düştü
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine mevsiminin ilk karı düştü.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine mevsiminin ilk karı düştü.
İlçe merkezinde yağan sağanak, yerini kara bıraktı.
Dün gece başlayan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.
İlçede yolların ulaşıma kapanmaması için kaymakamlığa bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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