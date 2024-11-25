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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:16
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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