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        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:01 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:01
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        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "örgütlü nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Mağdurların şikayetleri sonrası çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin vatandaşlara yüksek kar vaadi ile gönderdikleri link üzerinden sahte borsa sitesi kanalıyla 8 milyon 630 bin lira aldıkları ve mağdurların parasını geri alamadığını belirledi.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Adana ve Bingöl'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklama talebiyle sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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