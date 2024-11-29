Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Adana ve Bingöl'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Mağdurların şikayetleri sonrası çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin vatandaşlara yüksek kar vaadi ile gönderdikleri link üzerinden sahte borsa sitesi kanalıyla 8 milyon 630 bin lira aldıkları ve mağdurların parasını geri alamadığını belirledi.

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