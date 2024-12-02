Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
İlçede yapımı devam eden bir inşaatta iki taraf arasında çıkan sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada A.S. ile F.S. darp edilerek yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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