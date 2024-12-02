Adıyaman'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi Kepir mevkisinde yol ve asayiş uygulaması yaptı.
64 aracı sorgulayan ekipler, zorunlu kış lastiği takmayan 5 araca 20 bin 345 lira idari para cezası uyguladı.
Denetimlerin kış boyu devam edeceğini belirtildi.
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