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        Adıyaman'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:26 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:31
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        Adıyaman'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi Kepir mevkisinde yol ve asayiş uygulaması yaptı.

        64 aracı sorgulayan ekipler, zorunlu kış lastiği takmayan 5 araca 20 bin 345 lira idari para cezası uyguladı.

        Denetimlerin kış boyu devam edeceğini belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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