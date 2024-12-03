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        Adıyaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:14
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        Adıyaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce merkez konteyner kentte düzenlenen etkinlik, burada kalan engelli bireylere çeşitli aktiviteler yapılarak hediyeler verildi.

        Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, merkez konteyner kentte 30 engelli bireyin yaşadığını dile getirerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde onların yanlarında olmak istediklerini söyledi.

        Engellilere yönelik destek ve çalışmalarının sürdüğünü aktaran Orhan, "Engelli bireylerimize yönelik hem psikososyal destek çalışmalarımız hem de diğer rehberlik hizmetlerimiz devam etmektedir." dedi.

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