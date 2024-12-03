Adıyaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Engellilere yönelik destek ve çalışmalarının sürdüğünü aktaran Orhan, "Engelli bireylerimize yönelik hem psikososyal destek çalışmalarımız hem de diğer rehberlik hizmetlerimiz devam etmektedir." dedi.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, merkez konteyner kentte 30 engelli bireyin yaşadığını dile getirerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde onların yanlarında olmak istediklerini söyledi.

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