AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Baltacı'dan engelli derneğine ziyaret

İlçe merkezinde 60 üyemizin olduğunu belirten Engelliler Derneği Başkanı Abubekir Dereci, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle derneğimizi ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ve İl Meclisi Üyesi Ramazan Yıldız'ı ziyaretlerden dolayı teşekkür ederim." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Baltacı, İl Meclisi Üyesi Ramazan Yıldız zafer mahallesi çarşı konteynerde bulunan Engelliler Derneği Başkanı Abubekir Dereci'yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

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