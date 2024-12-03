Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşma sonrası konuştu:

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşma sonrası konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına katıldı.

        Üstel, beraberindeki heyetle katıldığı duruşmanın ardından Adıyaman Adliyesi önünde, gazetecilere açıklama yaptı. Üstel, duruşmayı aralıksız takip ettiklerini söyledi.

        KKTC halkının Grand İsias Hotel davasında bütünleştiğini aktaran Üstel, şöyle devam etti:

        "Ailelerle muhalefet partileriyle, bakanlarla, basın mensupları ve milletvekillerimizle duruşma salonundayız. KKTC ilk defa bir davada bütünleşti, tek yürek oldu. Çünkü bu çocuklar artık bizim ülkenin çocukları, evlatları, yavrularıdır. Onların acısını unutmak kolay değil. Unutmayacağız. Bu acıyı unutmamak için de buna sebep olanları yargılamak için Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine sığınıyoruz."

        Sanıkların ceza almalarını isteyen Üstel, "Bugün 5'inci duruşma yapıldı, bu duruşmada da sanıkların tutukluluğu devam ediyor. 6'ıncı duruşma 24 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık 2 gün sürebilir." dedi.

        Davanın örnek olması adına mücadele verdiklerini aktaran Üstel, "Bizler en azından manen bir huzura kavuşmuş oluruz ama en önemlisi bu tip doğal afetlerin yaşanmaması adına bir örnek olur diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz ve adalet tecelli edecek. En azından bu yaşanan acılar inşallah bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanmaz diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'ine ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta, ikinci duruşması 26 Nisan'da, üçüncü duruşması 12 Haziran'da dördüncü duruşması 22 Ekim'de, 5'inci duruşma ise bugün görüldü. Duruşma, 24 Aralık'a ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Süper nine
        Süper nine
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!

        Benzer Haberler

        AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Baltacı'dan engelli derneğine ziyaret
        AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Baltacı'dan engelli derneğine ziyaret
        Adıyaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Adıyaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da terör propagandası iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da terör propagandası iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli taksir' ist...
        İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli taksir' ist...
        AKSARAY İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli tak...
        AKSARAY İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli tak...