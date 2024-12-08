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        Turizm sezonunun sonuna yaklaşılan Nemrut Dağı yaklaşık 165 bin turisti ağırladı

        ORHAN PEHLÜL - Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından olan ve kar yağışı nedeniyle belli dönemlerde girişi kapatılan Nemrut Dağı Ören Yerini bu yıl yaklaşık 165 bin turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:15
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        Turizm sezonunun sonuna yaklaşılan Nemrut Dağı yaklaşık 165 bin turisti ağırladı
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        ORHAN PEHLÜL - Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından olan ve kar yağışı nedeniyle belli dönemlerde girişi kapatılan Nemrut Dağı Ören Yerini bu yıl yaklaşık 165 bin turist ziyaret etti.

        Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yerli ve yabancıların beğenisini topluyor.

        Mart ayında turizm sezonunu açan ve genelde aralık ayında kar yağışlarıyla birlikte sezonu kapatan Nemrut Dağı, özellikle güneşin doğuşunu ve batışını izlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oluyor. Ören yerinin girişindeki karşılama alanından geçerek bölgeyi gezen yaklaşık 165 bin turist, yılbaşından bugüne tarihi mekanı ziyaret etti.

        - Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 110 arttı

        Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Nemrut Dağı'nda bu yıl önemli bir ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirtti.

        Mevsimin ilk karının bölgeye yağdığını ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

        "Dünyanın 8'inci harikası kabul edilen Nemrut Dağı'na kar yağdı. Bu karın yağmasıyla birlikte artık sezon finaline yaklaşmış bulunmaktayız. Yaklaşık 165 bin yerli ve yabancı turist burada güneşin doğuşunu ve batışını izledi. Geçen yıla göre yüzde 110 bir artış söz konusu."

        Zorlu bir tırmanış sonrasında heykellere ulaşıldığını dile getiren Alkan, "Ziyaretçiler buraya geldikten sonra yaklaşık doğu ve batı terasında 1 kilometre yürüyerek yukarı çıkıyorlar. Devasa heykelleri ve tümülüsü gördükleri zaman çok ciddi bir heyecan yaşıyorlar. Güneşin sanatla buluştuğu bir alana tüm yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

        Ören yerini gezen Yeni Zelandalı turist Quinn Hoare ise bisikletiyle dünya turuna çıktığını, bu kapsamda geldiği Nemrut Dağı'na hayran kaldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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