Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'da devrilen motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Adıyaman'da devrilen motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
A.R.A. idaresindeki 02 AAE 009 plakalı motosiklet, Alitaşı Mahallesi Eski Besni Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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