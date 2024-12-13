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        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Adıyaman'da devrilen motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:14
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        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Adıyaman'da devrilen motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        A.R.A. idaresindeki 02 AAE 009 plakalı motosiklet, Alitaşı Mahallesi Eski Besni Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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