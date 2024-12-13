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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:38
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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.K'yı yakaladı.

        M.G.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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